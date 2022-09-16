南韓女星孫藝真和老公玄彬因為合作戲劇《愛的迫降》交往，直到戲劇殺青後才證實戀情。在戀情未出面公開前，他們私下經常聚會，交往一事早就在圈內傳開，像是跟孫藝真私交極好的女星吳允兒，14日就在節目上提到，當初還傻傻幫兩人掩護，被主持人笑虧「很沒眼力」。

孫藝真、玄彬3月結婚時，閨蜜吳允兒自嘲當時還傻傻幫兩人掩護。（圖／翻攝玄彬經紀公司IG、翻攝自MBC YouTube）

女星吳允兒與孫藝真是多年好友，14日在《黃金漁場 Radio Star》提到這段往事透露，她雖然知道實情，但當被前輩問到「聽說孫藝真跟玄彬在交往」，她心想「孫藝真可能會因此被傳出奇怪的傳聞」，於是極力否認「沒有啦」，前輩卻反虧她「大家都知道了」，讓吳允兒自嘲「很沒眼力」。

孫藝真、玄彬交往時早在圈內傳開，閨蜜吳允兒自嘲當時還傻傻幫兩人掩護「他們沒交往」。（圖／翻攝自MBC YouTube）

吳允兒與孫藝真、李貞賢、李珉廷4人感情深厚，當年李貞賢結婚去日本度蜜月時，3位好友也跟到日本旅行，整個旅程4位好友都膩在一起，主持人驚訝問，「你們真的幾天幾夜都在一起」，她則笑喊「對啊」！

這4位圈內知名的閨密，她們3月在孫藝真婚禮上相聚，當時貼出歡樂合照，後方的女星嚴志媛卻表情NG，釣出嚴志媛半開玩笑半真心留下不滿的回覆「最後一張請保護一下我的臉」私下交情甚好的她們，在網路上的逗趣互動，也令粉絲笑喊是「真友情」。

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