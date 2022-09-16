新城鄉的北埔車站，是進入北迴線的第一站，車站建立的初期是以貨運為主，爾後曾因為站外的國旗吸引許多大陸觀光客前來拍照打卡，一時聲名大噪。沿著鐵道旁的自強街漫步或騎乘腳踏車，就能抵達龍泉親水生態公園。

之所以取名「龍泉」，是因早年當地的農業灌溉需求，當地人鑿井後意外發現此處的水源充沛、純淨，「龍泉」美名因而遠播。園區內的荷塘不僅可以近賞荷葉襯著池水搖曳的身姿，遠眺還可一覽中央山脈的壯麗，或是觀賞北迴鐵路上火車飛馳而過的景色，是親水遊憩的最佳景點。看完山景，不妨到隱身在七星潭邊、療癒可愛的小店「魚刺人雞蛋糕咖啡館」坐坐，啜飲著咖啡，一邊吃著酥脆外皮、蛋香滿溢的創意雞蛋糕，一邊欣賞無敵海景，享受獨旅的浪漫。

一邊享用魚刺人雞蛋糕，一邊欣賞七星潭海景，十分愜意。(圖/花蓮趣)

北埔車站

地址：花蓮縣新城鄉北埔村自強街113號

電話：03-8263809

時間：06:00-23:30

廁所：有

龍泉親水生態公園

地址：花蓮縣新城鄉佳林村佳山聯絡道路

電話：03-8267223

時間：全日開放

廁所：無

魚刺人雞蛋糕咖啡館

地址：花蓮縣新城鄉海岸路22 號

電話：03-8610707

時間：11:00-18:00

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》42期)