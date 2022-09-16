平和車站方正、純白的大理石牆面，猶如錯置在山間的寶盒，早期因位於鯉魚潭的南方，故稱池南車站，後因地處壽豐鄉平和村，改名為平和。平和車站曾入選臺日同名32 車站之中，在日本北海道JR千歲線也有個平和站，因此吸引許多鐵道迷前來集章蓋戳。

入秋後的鈺展苗圃出現季節限定色，橘黃景致美不勝收。(圖/花蓮趣)

車站周邊有一處落羽松祕境「鈺展苗圃」，秋冬之際金黃的落羽松林隨著縱谷間的微風緩緩飄落，葉片飄在水面上如夢似幻，讓許多遊客前往按下快門捕捉美景；園區內還有飼養牛隻、錦鯉，可餵食牧草與飼料，透過與動物的互動，增添活潑的氣息。走出鈺展苗圃回到純樸的街道，可以散步到車站附近的小和好點，用高人氣的雪山肉桂捲滿足味蕾，在綿軟的麵包與濃郁的肉桂香中，延續這場旅程帶來的美和好。

平和車站是無人站，班次雖不多，但因為臺日同名車站的話題性，讓旅人多了一個造訪的理由。(圖/花蓮趣)

平和車站

地址：花蓮縣壽豐鄉平和村平和路1號

電話：03-8653706

時間：全日開放，無人車站

廁所：無

鈺展苗圃

地址：花蓮縣壽豐鄉平和部落聯絡道路131號

電話：0921-798666

時間：08:00-17:00

廁所：無

票價：門票50 元

小和好點

地址：花蓮縣壽豐鄉平和一街119號

電話：請洽官網

時間：13:30-17:00（週三、四公休）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》42期)