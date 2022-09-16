平和車站方正、純白的大理石牆面，猶如錯置在山間的寶盒，早期因位於鯉魚潭的南方，故稱池南車站，後因地處壽豐鄉平和村，改名為平和。平和車站曾入選臺日同名32 車站之中，在日本北海道JR千歲線也有個平和站，因此吸引許多鐵道迷前來集章蓋戳。
車站周邊有一處落羽松祕境「鈺展苗圃」，秋冬之際金黃的落羽松林隨著縱谷間的微風緩緩飄落，葉片飄在水面上如夢似幻，讓許多遊客前往按下快門捕捉美景；園區內還有飼養牛隻、錦鯉，可餵食牧草與飼料，透過與動物的互動，增添活潑的氣息。走出鈺展苗圃回到純樸的街道，可以散步到車站附近的小和好點，用高人氣的雪山肉桂捲滿足味蕾，在綿軟的麵包與濃郁的肉桂香中，延續這場旅程帶來的美和好。
平和車站
地址：花蓮縣壽豐鄉平和村平和路1號
電話：03-8653706
時間：全日開放，無人車站
廁所：無
鈺展苗圃
地址：花蓮縣壽豐鄉平和部落聯絡道路131號
電話：0921-798666
時間：08:00-17:00
廁所：無
票價：門票50 元
小和好點
地址：花蓮縣壽豐鄉平和一街119號
電話：請洽官網
時間：13:30-17:00（週三、四公休）
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》42期)
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