南平車站位於鳳林鎮南平里，與其他車站不同，其車站規模較小，出站後也無店家林立的街道，映入眼簾的是蓊鬱的山脊交織著細薄的雲霧，反倒襯出車站遺世獨立的氛圍。

松蘿野店的職人帶領遊客打造獨屬的手工筆。（松蘿野店提供）

沿著自強路往南走，約莫5 分鐘即可看見坐落於台9 線旁的蜂之鄉蜜蜂生態教育館，館內的二樓設有蜜蜂生態互動區，透過圖文、影音導覽，深度介紹蜜蜂的分工、如何避免蜂螫及護理的相關知識，讓民眾更了解蜜蜂在生態界所扮演的重要角色；另外還能報名蜂蜜糕點、手工皂DIY課程，體驗蜂蜜的多元用途；一樓則販售各式各樣蜂蜜產品及伴手禮，讓旅人得以帶走鳳林在地的自然甜。除了口中的滋味，還可以安排一段午後時光，到松蘿野店為自己做一枝手工木筆，挑選喜歡的木紋，一面做筆一面欣賞山嵐美景，刻下自己與花蓮的專屬回憶。

南平車站

地址：花蓮縣鳳林鎮南平里自強路233號

電話：03-8771597

時間：06:00-24:00

廁所：有

蜂之鄉蜜蜂生態教育館

地址：花蓮縣鳳林鎮兆豐路1號

電話：03-8772738

時間：08:30-19:30

廁所：有

松蘿野店

地址：花蓮縣鳳林鎮平漢路30號

電話：0915-960600

時間：09:00-18:00，採預約制

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》42期)