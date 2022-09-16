萬榮站前身為馬里勿乘降場，馬里勿為阿美族語的漢音譯名，意思為上坡。附近的林田山盛產木材，日據時代林田山稱摩里沙卡（morisaka），光復後改稱森榮，是臺灣目前遺留下來最完整、最具特色的伐木基地。
秋季的涼爽讓林田山的園區變得更宜人，沿著森鐵的軌道而行，沐浴在蓊鬱的樹蔭中，每口呼吸都是最心曠神怡的享受；途中會經過中山堂，過去的大型活動都在這裡舉辦，表演臺和長椅都還保留著舊時的模樣，空氣中瀰漫著檜木清香，閉上眼彷彿就能看見昔日榮景；再漫步到展示館走讀歷史痕跡，或到手工藝品店參與木頭DIY，感受百年林業的強韌生命力。若是走累了，就到附近的林田山豬腳補充體力，無論是軟嫩的豬腳或清甜的魯白菜，都能品嚐到最在地的味道。
萬榮車站
地址：花蓮縣鳳林鎮長橋里長德街17號
電話：03-8752175
時間：06:00-21:00
廁所：有
林田山林業文化園區
地址：花蓮縣鳳林鎮林森路99巷99號
電話：03-8751703
時間：09:00-16:00（週一公休）
廁所：有
林田山豬腳
地址：花蓮縣鳳林鎮長橋路80號
電話：03-8751999
時間：10:00-15:00
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》42期)
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