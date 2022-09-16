大富車站位於光復鄉，舊稱大和車站，當地居民在車站外的階梯上佈滿了人型剪影的裝置藝術作品，演繹旅人探索中的神情姿態，讓這座無人小站多了一分停格卻又生動的靜謐美感。
秋天來到光復，勢必得走一趟大農大富平地森林園區，欣賞臺灣欒樹淡黃色、鵝黃、橙橘、淡紅、深褐等多層次的色澤，以及青楓全株豔紅的姿態，或滿樹紅黃的臺灣櫸，徜徉在樹海之中，美不勝收。遊客中心的兩側有南、北環自行車道，園區也提供自行車租借服務，騎上自行車，深入大豐村和大富村裡小而美的社區，一覽在地原民文化的日常與美好。除此之外，光復鄉的客家部落也深具特色，其中車站附近的大和擂茶舖不僅保留傳統建築外觀，口味道地的客家擂茶更令人驚豔，彷彿將唇齒中的香氣，也深深烙在旅途的記憶裡。
大富車站
地址：花蓮縣光復鄉大富村明德路1號
電話：03-8811824
時間：全日開放，無人車站
廁所：有
大農大富平地森林園區遊客中心
地址：花蓮縣光復鄉農場路31號
電話：03-8700870#9
時間：08:00-17:00（每週一公休）
廁所：有
大和擂茶舖
地址：花蓮縣光復鄉明德路36號
電話：03-8731223
時間：11:00-14:00、17:00-20:00
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》42期)
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