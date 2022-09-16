東竹車站是六十石山山腳下的小站，周邊有臺灣閩南、客家、原住民及平埔族聚落，鐵道東拓前的東竹車站曾經風光一時，後因人口銳減，東竹車站於是洗盡風華，成為小鎮裡有故事的車站。

東竹車站只有區間車停靠，充滿寧靜的小站氛圍。(圖/花蓮趣)

同樣位在六十石山周邊的，還有一個名為「達蘭埠」（Talanpo）的小部落，在當地基督長老教會阿美中會達蘭埠教會的帶領下，傳承著部落風貌與生機，並以取得原住民第一個歐盟國際認證書的有機金針──黑暗部落不日花，打響部落知名度。除了持續開發精緻農業，也設計出極具特色的部落小旅行，規劃有黑暗部落走溪巡古道、黑暗部落夜遊行程，並結合溪邊網魚、射箭、編織、認識野菜等文化，讓旅人深度體驗部落傳統的生活方式。離開部落後，接著走訪富里深山咖啡館，在檜木小屋中品嚐花東限定「高雄139 號」米的樸實美味，再用溫潤的馬加祿莊園咖啡，為獨旅畫上一個完美休止符。

深山咖啡館外觀極富日式風情，招牌深山米咖啡使用米麩及炒米香，風味獨特。(圖/花蓮趣)

東竹車站

地址：花蓮縣富里鄉新興村新興26號

電話：03-8821504

時間：06:10-21:00

廁所：有

達蘭埠黑暗部落

（達蘭埠文化農業產業推廣協會）

地址：花蓮縣富里鄉新興村東興路109號

電話：03-8821089

時間：09:00-17:00（週六、日公休）

廁所：有

富里深山咖啡館

地址：花蓮縣富里鄉竹田村55號

電話：0932-523587

時間：10:00-17:30（公休以粉專公告為主）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》42期)