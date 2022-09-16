桃園是座年輕的城市，為提供市民安居樂業環境，升格後的桃園，穩健財政收支平衡，持續推動許多重大建設與福利政策，讓更多家庭在此安心生養。

桃園重大建設從貼近市民生活面著手，打造交通友善的環境，規劃三心六線軌道建設，串起桃園、中壢、航空城重要據點，打造北北桃一小時生活圈，除已完成的機場捷運，捷運綠線與鐵路地下化等工程也持續推進中，讓桃園交通路網更加快速與便利；社會住宅方面，桃園與中央規劃興辦總計59處，約可提供1萬5千戶家庭入住，空間也結合社福與運動設施，讓年輕族群及弱勢家庭居住有所保障；育樂方面，桃園興建市立圖書館總館與地方分館，滿足市民休閒娛樂需求；完工的陽光劇場，未來也將結合國際原住民族文化創意產業園區，成為原住民文化發揚據點，而結合客庄特色興建的四大客家亮點建設，更能帶動觀光量能，展現桃園客家文化。

桃園多方結合微型社福設施，有效降低年輕家庭負擔，滿足市民公共托育服務需求。（圖／桃園市政府提供）

因應高出生率及高齡者需求，桃園積極建置托育及長照服務設施，目前已完成12處公設民營托嬰中心、10處社區公共托育家園、15處親子館、109間公共化幼兒園與28家社區長照機構等機構設施。福利政策亦以減少家庭負擔為目標，像是生育津貼、托育補助、長者假牙補助與敬老愛心卡社福優惠點數等，涵蓋嬰幼兒到老年等年齡層，各項創新服務措施也持續推行，朝更完善的社會福利邁進。

中壢1號社會住宅為桃園最大的社宅，共計957戶，4成保留給弱勢族群，6成租給年輕及符合資格的家戶。（圖／桃園市政府提供）

桃園推動重要建設與福利措施，也兼顧財政收支平衡。受限《財政收支劃分法》，桃園每年獲配財源數均為六都之末，為充實地方財源推動政策與建設，桃園積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫、專案補助、競爭型等計畫型補助款，補助經費從104年的68億元，成長至111年的323億元；桃園亦嚴格控管公共債務，依據財政部國庫署公告數據顯示，截至111年7月底，桃園市債務餘額為240億元、人均負債為1.06萬元，債務餘額及人均負債實為六都最低，債務餘額相比升格前103年的262億元，足足減債22億元。

在「穩健建設、穩健財政」目標下，桃園目前核定辦理的重大施政計畫所需財源穩定無虞，建設與財政兩者相輔相成，持續打造市民的宜居環境。