一名人妻在臉書上透露自己經常拒絕老公求歡，夫妻目前分居2年且離婚協議書已簽好，當初房子的頭期款與裝潢費由老公支付，她僅負責支付每月一半的房貸，而老公有外遇的跡象，好奇發問網友，若她成功蒐證證明老公出軌，法院是否會把房子判給她。文章曝光後，引起網友砲火猛轟。

這名女網友在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，稱與老公先前大吵後，她一氣之下搬回娘家，獨子則由兩人輪流照顧，分居滿2年，離婚協議書也已經簽好，但只有她的父母知情，就連外人看到他們出遊的照片都會誇讚是幸福家庭。

原PO抱怨，她與老公都有工作，但先前同居時，每日下班哄完孩子睡覺，老公必定求歡，她實在沒體力便總是拒絕，也難以理解老公哪來的體力，至於沒離婚是考量面子、孩子與房子，房子的頭期款、裝潢及家具費由老公支付，她僅每月繳一半的房貸，甚至她懷疑老公出軌，好奇發問網友她該如何蒐證，若蒐證成功離婚，「房子會判給我吧？」

文章曝光後，多數網友全看傻眼，紛紛表示，「吃相超難看」、「妳只想到妳自己，自私又無心經營婚姻，難怪會走到離婚這一步」、「所以你不離婚是怕沒有房子」、「姑且不論外遇是錯的！不給人家吃飯還不準人家吃飯，真的是…」、「看起來分居前家事妳都沒有沾耶，我沒有看出他外遇，只看到妳的自私和算計」、「妳先生值得更好的女人」。