新竹一名余姓男子透過網路直播認識年僅13歲的少女，余男2度在商旅與少女發生性行為，直到少女懷孕，全案才曝光。新竹地院審結，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子性交等2罪，各處7月徒刑，應執行8月。可上訴。

判決書指出，余男2021年7月間透過網路直播認識年僅13歲的少女，明知少女未成年，卻仍2度在商務旅館中與少女發生性行為，未料少女因此懷孕，其父親知情後憤而報警抓人。

余男接受偵訊時坦承犯行，檢察官核以少女的醫院驗傷診斷書、商旅入住資料、少女在校的輔導紀錄表、刑事局鑑定書等事證，堪認余男罪刑，依對未滿14歲少女性交罪將其起訴。

新竹地院審理時，法官發現少女雖年僅13歲，但少女向余男聲稱已年滿14歲，余男誤信才犯案，認為檢方起訴法條有誤，故當庭變更起訴法條為對14歲以上未滿16歲之女子性交罪。

法官指出，余男明知少女正處年少，對於男女情慾之事尚屬懵懂，對性自主權不成熟，卻2次與對方發生性行為，使少女懷孕產子，以妨害其身心發展健全，審酌後依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等2罪，各處余男7月徒刑，應執行8月。可上訴。