美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%高於市場預期，美國通膨火燙，聯準會（Fed）所面臨到的升息壓力越來越大，有「新興市場之父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)語出驚人表示，Fed利率需拉至9%才能殺死通膨。

根據《Business Insider》報導，墨比爾斯指出，Fed要制伏通膨，利率必須升得比通膨率還高，所以CPI數字超過8%，那意味著利率必須升到9%。

目前聯邦基金利率區間為2.25%-2.5%。墨比爾斯談到，Fed接下來每次會議，可能會升息100~200個基點，以讓利率比通膨率還高。

目前利率市場顯示，交易員預期Fed本月幾乎篤定升息3碼，升息4碼的機率也達25%。

橋水聯合的億萬富豪創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則預估，Fed 如果把利率升到4.5%，美股將大跌20%。有「新債王」封號的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 也表示，美股可能再下跌 20%，標普500指數將跌到3000點。