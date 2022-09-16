疫苗採購爭議延燒，行政院發言人羅秉成15日表示，民進黨台北市長候選人陳時中當時積極和BNT原廠洽談，但最後關頭被中國大陸因素介入而功虧一簣，陳時中也說因外力因素無法購買。無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，自己做的事情又說是別人，那為什麼蔡英文總統出面就可以？是蔡總統直接打電話給中國大陸嗎？如果是大陸（擋），那總統說也不會有用。PTT鄉民對此嗨喊：「突破盲腸」、「自導自演被抓包」、「民進黨：因為EE抗中保台才買到的啊！」

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前在媒體專訪中，透露去年採購BNT疫苗的過程，表示當時接到政界、工商界大老電話勸說買不到，不要浪費力氣。慈濟基金會12日發出聲明，指在購買疫苗過程中，獲得府院和部會的依法支持，也特別感謝蔡英文總統。

黃珊珊15日下午出席活動時被問到疫苗採購，被問到陳時中說外力介入才無法購買，黃珊珊說，這就像自己做的事情又說是別人，那為什麼蔡總統出面就可以？是總統直接打電話給中國大陸嗎？若是中國大陸，那蔡總統說的也不會有用。

PTT鄉民嗨了：「因為就是她擋的啊」、「突破盲腸」、「蔡總統說OK就不擋了~」、「哇~這次真的突破盲腸了耶」、「粗暴」、「就說她們是一夥的啊」、「不愧是律師出身，每次邏輯反打都很痛」、「817：蔡英文是談判專家XD」、「超突破耶，真沒想到這點」、「裡應外合」、「綠粉無法解釋為什麼進了總統府就可以」、「一句話行政院、cdc、黨媒、側翼全都閉嘴」、「覺青閉嘴了！路燈準備好」、「一擊必殺，塔綠班崩潰」。

還有人推，「邏輯很好，可惜側翼沒邏輯，哈哈」、「太猛了吧？把人家臉打到腫得不行」、「突破盲點，自導自演被抓包」、「是阿共需要我們，所以才拜託小英要買」、「台__關係史上最好，懂？」、「什麼八大文件，通通不需要，真奇怪呢」、「民進黨：因為EE抗中保台才買到的啊！」、「因為蔡英文只處理不好處理的事啊」、「時鐘什麼都推給小蔡，無事一身輕」、「慘了，側翼準備要發動更猛烈攻勢」、「笑死」。