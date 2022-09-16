台北市一共有12個行政區，有科技、工業園區進駐的內湖南港區，有坐擁陽明山、好山好水的北投、士林區，最繁華的中山、中正、松山區，還有被認為有錢人聚集的信義、大安區，就有網友疑惑，這些行政區中，哪個地方是綜合條件CP值最高的，沒想到許多台北網友回答「萬華」，跌破大家眼鏡。

原PO在PTT home-sale版詢問「台北市哪一區CP值最高」，他表示自己住在北投區，其實生活機能還不錯，但就是感覺市容老舊了點，離市中心也有點距離，更曾在搭公車時聽到一個阿嬤說「我要來去台北」，一瞬間覺得北投好像不在台北市。

原PO詢問，若單純以住房成本與生活機能來評比，哪一個行政區是CP值最高的，自己覺得中山區不錯，有靜巷適合居住，價格也不若大安區那麼高，不知大家如何看待？

PO文一出住在台北的鄉民紛紛給出自己心目中的答案，但讓人意外的是，許多人給出的答案竟是萬華：「萬華其實很不錯」、「萬華就龍山寺那一帶晚上比較亂，其他其實還好」、「萬華改變不少了，晚上可以出來走走看看」、「萬華捷運完工等於穿過南萬華，起飛也是正常」、「萬華的抗性是會隨著時間解決的，真的想住台北市又要機能和價格，你可以認真去看看萬華，親自感受一下」。

還有人認真分析指出，萬華的「就業機會」與「方便性」是CP值的關鍵所在，他表示，萬華許多人印象都不好，嫌爛，但均價依舊打平北投、文山，就是在於上述兩項優勢。