在經歷不成功的F-15SE「寂靜鷹」(Silent Eagle)的半弔子匿蹤改良計畫後，波音的先進鷹(Advanced Eagle)反而獲得成功，美國空軍將其命名為F-15EX 「鷹二世」(Eagle II)，它雖然沒有半點匿蹤效果，但是新增的態勢感知裝備，使它身在敵方雷達和武器環境中，可以及早得知威脅所在，並以新的電子對抗系統加以反制。評論家認為，「鷹二世」或許走出一條不同於匿蹤戰機的方案，成為4代戰機的改良典範。

F-15EX在外觀上與過去的F-15沒有明顯的差別，但是在座艙兩側，機尾根部等細部空間都有各種新裝備，主要是簡稱EPAWSS的「被動式主動警告生存能力系統」這個名字很拗口，其實它就是全方向感測儀器，可以讓 F-15EX 更好地感知敵人在各個方向的活動，飛機周圍的 360 度無死角。

F-15SE試圖把F-15給匿蹤戰機化，但是匿蹤效果有限仍然比不上F-35，反而失去原本的載彈量優勢。(圖/波音)

不只能得知四面八方的敵方活動，還必須加以對抗，鷹二式戰機正在安裝新的電子對抗系統，使得戰機進入爭議空域，被敵方所探知後，當敵方準備以武器伺候之際，F-15EX的飛行員會即時得知敵方意圖並且反擊。這將使 F-15EX有可能在最危險的任務中倖存下來。

F-15EX的EPAWSS，加裝在飛機的各角落，形成完整的全方位感測。(圖/波音)

EPAWSS是由BAE系統所研發，該公司表示「EPAWSS為 F-15EX 提供完整的雷達預警、地理定位、態勢感知與自我保護。」

研發主任麥克德莫特(Bridget McDermott)說：「F-15本身就有極好的速度、機動性和有效載荷，現在新增EPAWSS，可以更好地防禦敵方威脅。」

F-15是1970 年代的戰機，以出色的不敗的空戰記錄揚名於世，但如今已超過40年，最後一架F-15C是1987年生產，即使是較新的F-15E打擊鷹(Strike Eagle)，最後一架是 2001年製造，機齡都不低。既然要繼續使用，那麼新一代的升級就顯得有必要了。

F-15EX 「鷹二世」是第一款具有數位線傳飛控系統的F-15，使它的飛行操作能夠更精確與輕鬆，駕駛艙也有革命性的改良，大面積顯示器與F-35同等級，而APG-82主動相控陣雷達也與F-35同等。

美國空軍原本想訂購144 架F-15EX，以1換1的方式汰除F-15C，但是在2023 財年國防授權法案中，只獲得80架的預算。顯然不匿蹤的F-15EX存活率仍然質疑，對此，美國空軍認為F-15EX的電子作戰套件，應該能提升它的生存能力，採用一種有別於F-35的匿蹤，而是立刻反擊潛在威脅，並且F-15EX可與 F-35做出互補，它的龐大載彈量是F-35所欠缺的。

如果優勢繼續超過劣勢，F-15EX 應該擁有廣闊的未來。