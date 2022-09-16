包偉銘和老婆劉依純搭乘摩天輪慶祝結婚紀念日。（翰森娛樂提供）

包偉銘和愛妻劉依純15日結婚滿7週年，2人日前計劃一起歡慶紀念日，他自嘲這回出了「餿主意」，讓老婆在「摩天輪和海盜船」中二選一，最後劉依純笑說「傻呀，當然是選摩天輪，慢慢移動的還好」，不過兩人其實都有懼高症，讓這趟結婚週年之旅在驚喜又溫馨之餘，也帶著一絲恐懼。

包偉銘說，「其實在訂下（摩天輪）這主題時，我們自己都傻眼了一下！主要是要鼓足很大的勇氣，才能乘坐上去的！」除了兩人本身就有懼高症，還深怕摩天輪中「氣溫太熱」，破壞美好氣氛；這讓包偉銘苦思許久，最後還是決定精心安排愛妻坐摩天輪，一起看美景。

摩天輪轉完一圈後，劉依純突然語出驚人說，「老公啊，怎麼那麼短？」讓包偉銘當場翻白眼說，「有嗎？」劉接著說，「我還想再坐一次耶，真的好棒。」原來包偉銘聽到「短」就「自我歪樓」，事後解釋說，「原來是摩天輪坐一趟才12分鐘，是覺得時間太短」，笑說差點昏倒。

至於夫妻之間常有七年之癢，包偉銘說自己完全沒有七年之癢的本錢，自招說「我的房子、車子，名下都是她（劉依純）的名字」，問他為何如此寵妻？包偉銘說，「結婚7年來，一直想給她（劉依純）安全感，主要也想增加彼此信任感。」