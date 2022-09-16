天主教教宗方濟各和中國國家主席習近平近日都造訪哈薩克首都，梵蒂岡一名消息人士今天表示，梵蒂岡告訴中國，方濟各願意與習近平在當地會面，但中方表示時間不夠。

路透社報導，這名消息人士並未提供梵蒂岡接觸中國的方式與時間。

消息人士說，梵蒂岡「表達有空」，中方則說他們「感謝這份好意」，但習近平的行程表抽不出空。

教宗方濟各（Pope Francis）與習近平14日都在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）。習近平是為了國是訪問前往哈薩克，教宗則是到當地參加世界宗教領袖大會。

方濟各13日飛往哈薩克途中，在教宗專機上與隨行記者談話，被問到是否可能在努爾蘇丹見習近平，他回答：「我沒有關於那件事的任何消息。」

教宗當時還說：「我向來準備好前往中國。」

方濟各7月接受路透社訪問時曾說，希望梵中主教任命臨時性協議在10月續約。（譯者：楊昭彥）1110916