美國參議院外委會14日通過將全面重整美國對台政策的「台灣政策法案」，美國國務院今天感謝國會跨黨派大力挺台，指拜登政府會持續深化台美關係，給予台灣外交、經濟與軍事支持。

參議院外委會14日以17票贊成、5票反對的高票，通過集結兩黨議員意見的修正版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。

修正版雖淡化部分敏感性條文，包括將駐美代表處更名案改成「國會意見」建議性表態、移除賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位要求等，但加碼提供台灣20億美元（約新台幣628億元）無償軍援，總計5年將提供65億美元。

中國外交部發言人毛寧15日警告，法案若繼續審議推進甚至通過成法，將「極大動搖中美關係的政治基礎」，對中美關係以及台海和平穩定將造成「極其嚴重的後果」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開例行簡報會，有媒體詢問法案是否可能進一步損害美中關係。他未直接回應，但表示拜登政府未來會持續就「台灣政策法案」與議員及他們幕僚直接與私下溝通，如同對所有其他法案的作法。

普萊斯也重申，法案未改變美國對台作法，仍是以「一中政策」、美中三公報、對台六項保證及「台灣關係法」作為準則。

針對台灣，普萊斯說，拜登政府努力深化與台灣的夥伴關係，未來會持續這麼做，給予台灣有效外交、經濟與軍事支持。他也感謝國會對台灣的跨黨派大力支持。

「台灣政策法案」被提案人參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）譽為是繼1979年「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案。

修正版法案長達156頁，在外交、軍事、經濟、文化及國際參與等面向都有所著墨，盼全面提升美台關係。

除了提供台灣65億美元無償軍援部分，其他值得關注的條文包括美國將在軍備移轉上，以MNNA盟友同等方式對待台灣，也要求美台建立包含兵推、軍演等全面性訓練計畫，讓雙方軍隊得以發展互操作性（interoperability），熟悉彼此。

為嚇阻中國犯台，法案擬定一套制裁行動，若中國大規模升級侵略行徑，企圖奪取台灣，例如封鎖台灣、占領台灣外島等，美國總統應制裁至少100名中國官員、5間中國國有銀行等；可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。

在外交部分，法案要求美國國務卿，廢除任何不允許台灣在聯邦機構內展示國旗或軍服的內規，也對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議並未處理台灣代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明。

在經濟領域，法案呼籲美國行政部門與台灣洽簽雙邊自由貿易協定（FTA），並讓台灣參與由美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

在參議院外委會過關後，法案接下來將送交參院全院審理，須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。（編輯：楊昭彥）1110916