第30屆U18世界盃棒球賽今天展開超級循環賽，中華隊靠著陽念希完投7局投出5次三振、僅失2分，率隊以6比2擊敗強敵美國隊，目前6戰全勝、複賽3勝，暫居第一。

中華隊與美國隊在預賽都是5戰全勝，帶著2勝優勢晉級複賽，今天兩軍在複賽首戰就狹路相逢。此役中華隊推出陽念希先發，一登板就連續解決美國隊9名打者，直到4局上才被首棒打者敲安上壘，2出局後被艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出中外野2分炮。

總計陽念希此役用78球完投7局，投出5次三振、1保送，僅被敲2支安打包含1轟，唯一失分就是2分炮。投手有發揮攻擊端也有好表現，中華隊首局靠著2次四死球及對手失誤、高飛犧牲打攻下2分。

3局下中華隊攻勢再起，首棒打者林佳緯敲出二壘安打，1出局後孫易磊再補上右外野安打再下一城，2出局後宋嘉翔二壘安打送回孫易磊，此時美國隊投手Alexander Clemmey連續保送林盛恩、黃勇傳形成滿壘，再靠暴投一口氣跑回2分，中華隊單局攻下4分。

中華隊拿下這1勝後，目前仍是維持不敗，從預賽起6戰全勝、複賽戰績3勝，複賽排名第1，美國吞下本屆賽事首敗，與韓國隊都是2勝1敗排名並列第2，日本、荷蘭1勝2敗並列第4，墨西哥3敗暫時墊底。中華隊下一場比賽將碰上韓國隊，預計推出黃保羅先發。