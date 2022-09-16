民進黨台北市長參選人陳時中陸續爆出公廁偷窺廣告、擋慈濟捐疫苗、滷肉飯盜圖等爭議。台北市議員鍾小平認為，陳時中的人設在崩壞中，這是他的大麻煩。他更爆料當年祕辛，稱陳時中算是前總統府辦公室主任馬永成的「小弟」，然後在民進黨不分區立委排名第26名，後來擔任衛生署（衛福部改制前）副署長，開始進入官場。

針對陳時中的滷肉飯盜圖爭議。鍾小平15日在《少康上線啦》節目中認為，吃個滷肉飯為什麼要盜圖，第一個是管理有問題，第二個他們作假習慣了，民進黨文化使然，因而無往不利，國民黨則是無力反擊。

鍾小平接著指出，陳時中好像麻糬一樣，他們怎麼捏、怎麼玩，都可以。陳時中也像是史艷文布袋戲，民進黨就像操偶人黃俊雄，陳時中的配合度極高，卻逐漸喪失他最珍貴的資產─衛福部長的樣子。陳時中的人設在崩壞中，這是他的大麻煩。

另外，鍾小平也透露當年的小秘辛，稱陳時中當年是馬永成的「小弟」。2004年陳水扁連任總統那一次，陳時中是民進黨不分區立委排名第26名，20幾名根本是陪榜的。

鍾小平透露，陳時中當年在台北市公館羅斯福路執業，醫術佳，但是個非常台獨、極綠的人，就跟著馬永成上來，然後在不分區立委排第26名，而後陳時中擔任衛生署副署長，開始進入官場。鍾小平遭還稱，陳時中做得不好，一度要被換掉，因為他不熟習整個公衛體系，可是疫情來了，也換不掉，就一路上來，如今陰錯陽差他要去選台北市長了。