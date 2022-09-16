近來屢傳出名人罹患大腸癌的消息，如何正確飲食令人關注。營養師表示，由於高油、高糖飲食、碳酸含糖飲料、酒精等最易養出腸道壞菌。推薦「10種腸道愛吃的超級好食物」，可幫助分解腸胃道中的潛在有毒物質，提升人體保護力。

營養師程涵宇在臉書表示，高油、高糖飲食、紅肉飽和脂肪、碳酸含糖飲料、酒精等容易養出腸道壞菌，由於人體有70%的免疫系統細胞都住在腸道中，因此照顧好腸道，可幫助免疫系統分解不小心吃進的潛在有毒的物質，還能幫助維生素B群、維生素K和胺基酸順利合成，進而增強免疫力。

取自「程涵宇營養師」臉書

程涵宇並分享哈佛大學推薦過，「10種顧腸道超級好食物」，包括大蒜、洋蔥、韭菜、蘆筍、菊芋、香蕉、海藻、小麥、燕麥、大麥，皆含有非常豐富的益生元，也就是難以消化的碳水化合物和膳食纖維，例如菊苣纖維、抗性澱粉、果膠和果寡醣等，讓有害細菌不容易生長、幫助降低結腸的pH值、刺激免疫細胞活性、維持正常的血糖及維持正常膽固醇

她提醒，腸道其實包含許多看不見的有機體，即科學家所稱的腸道微生物菌叢，民眾可透過飲食來呵護滋養腸道中的好菌，讓腸道微生物菌叢保持健康平衡，人就自然健康。