疫情升溫，指揮中心昨(15日)公布新增4萬5269例本土個案。台北市議員游淑慧今(16日)清晨在臉書透露，「確診了，真的很痛很痛很痛」，雖然在醫生判斷上，可能只屬於輕症，但她形容這種「刀割般」的喉嚨痛，還是覺得痛不欲生！

確診的游淑慧在臉書透露症狀除了刀割般的喉嚨痛，再加上發冷又發熱，讓她整個懷疑人生。她說，之前看專家提醒BA.4、BA.5入侵台灣，恐專攻未染疫「天選之人」，「我就怕在等了，結果還是逃不了」。

游淑慧說，內心有幾個無奈的疑問，包含打了三劑、四劑還不夠，那到底要打幾劑？渡過Omicron海嘯，還有BA4和BA5，後面還有多少變種？確診過重複確診的可能性有多大？「唉，三聲無奈，何時是盡頭。之前戳鼻子快篩驗了五次，不同品牌都是陰。堅持用唾液快篩驗了第六次，兩槓」。

游淑慧認為戳鼻子快篩有個最大的偽陰盲點，在於自己不夠狠。她也提醒大家近期疫情再起，還是要小心，真的不要有僥倖感。對此，有不少網友也紛紛在其臉書貼文留言要祝她早日康復。