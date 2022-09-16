不少人傳訊息的時候會搭配表情符號，以更精準表達自己的情緒。一名網友表示，有很多人濫用「＝＝」這個表情符號，而且每次這個符號出現在文字訊息後，就會覺得特別的不爽。引起網友熱烈討論，亂用「＝＝」真的看了很火大，感覺這個符號是要用在令人覺得無語的狀況。

一名網友在PTT上發文說，傳訊息看到別人打「＝＝」的表情符號，莫名都會覺得很不爽，而且有些人更是不分場合與時間，都會在訊息的文字後面加上這個符號，讓他非常不解。舉例來說，他詢問對方要吃什麼、要一起去嗎？結果對方回他說「都行＝＝」、「我自己去就好＝＝」，雖然對方可能沒有惡意，但他看了就是很不爽。

貼文引起大批網友共鳴，真的很多人亂用「＝＝」，每次在訊息後面看到真的蠻火大。「這樣用真的蠻討厭的 @@比較百搭」、「我對表情符號沒什麼意見，但你朋友的用法我會賭爛」、「看了真的會一把火」、「真的不行」、「真的看了就不爽」、「這個= =被討厭的話題至少講了有15年了」。

許多網友看完則說，表情符號「＝＝」要在令人感到無語的狀況再用比較恰當，「這個不是表示無言的時候用的嗎？」、「無言的時候才用= =吧」、「這表情只有我無言才會用」。