勇奪全美新片票房冠軍的驚悚動作電影《墜》，描述一對喜歡追求刺激的好友，某天攀上一座高達610公尺的電視塔後，意外受困於頂端，面對惡劣天氣和物資短缺，必須設法在令人暈眩的高度上活下去。

《墜》勇奪全美新片票房冠軍。（車庫娛樂提供）

該片由擅長挖掘觀眾內心恐懼的《深海鯊機》製片團隊精心打造，在「爛番茄」影評網上獲得76%新鮮度的好評推薦，觀眾滿意度也高達79%，不少海外影評盛讚「毫無冷場、從頭緊張到尾，手汗直流」、「讓懼高症患者在戲院腳軟的電影」，大逆轉的結局令人驚嘆不已。

談到創作源起，導演史考特曼恩回憶道，「《赤手登峰》對我的創作產生很大影響，讓我思考觀眾對高度的恐懼，不僅僅只是透過視覺上的傳達，因為觀眾在看《赤手登峰》時是和角色同在，可以感受攀岩者當下的呼吸聲和情緒，同步體驗最直接原始的恐懼。現在許多網路上的攀岩影片，也很精準地掌握這點，帶給觀眾那種『我的天啊』的感受，正是這些因素構成了這部電影，觀眾將藉由片中角色的視角，體驗向上攀爬的過程，觀影過程中隨著高度上升獲得最真實的體感，這就是《墜》的精神所在。」

《墜》選在一座20公尺的高塔與平台作為拍攝場景使用。（車庫娛樂提供）

而為了模擬片中2000英呎高（約610公尺）的廢棄電視塔，劇組特地選在洛杉磯附近的山頂搭建了一座高約60呎（約20公尺高）的高塔與平台作為拍攝場景使用，全片更有多達1000個特效鏡頭，只為了在大銀幕上完美呈現出最真實的視覺效果，挑戰絕境求生類型電影的新高度。

美國新銳女星葛莉絲福爾頓（Grace Fulton）近來因《沙贊！眾神之怒》、《安娜貝爾：造孽》備受矚目，這次挑大梁主演的她表示，「《墜》的故事非常緊張刺激，導演從一開始就告訴我這部片將採取實景拍攝，對體能的要求十分嚴格，我擁有舞蹈背景，之前也接受過攀岩訓練，我覺得舞蹈和攀岩兩者有許多相似之處，因此能拍攝這部電影令我感到十分興奮。」

葛莉絲福爾頓挑大梁主演《墜》。（車庫娛樂提供）

導演也進一步透露，因為2名演員必須長時間待在60呎高的平台上玩命拍攝，「膀胱的大小決定我們拍攝的進度，只要有人想上廁所我們就得暫停拍攝。」更打趣地表示：「由於沒有梯子，讓兩名演員上下的過程非常困難，必須出動吊車來讓移動她們，這我和過去參與的拍攝十分不同，是一次非常奇特的拍攝經驗！」《墜》今（16日）在台上映。