已婚的黃姓男子前年與女子牽手逛百貨公司選購化妝品遭親友撞見，黃男提告離婚，一審新北地方法院認定黃妻曾經出言恐嚇判准離婚，但二審台灣高等法認為，黃男因為和其他女性親密互動，妻子因此深受刺激而有以較為激烈言詞回應，逆轉改判不准離婚。可上訴。

黄男說，他與妻子在2005年結婚，但她個性強硬且堅持己見，不肯妥協且易怒，精神長期處於不穩定狀態，稍有不悅，即口出威脅，他因不堪精神虐待，故先行搬出兩造共同住所，婚姻已生破綻而無回復之望，請求法官判准離婚。

妻子則說，她發現黃男與女同事有外遇關係，因而壓力過大情緒不穩，她仍殷切盼望挽回婚姻，她沒有對黃男有為不堪同居之虐待情事，且就兩造婚姻破綻並非有責之一方，黃男不得訴請離婚。

高院認為，黃妻發現黃男有與其他女性親密互動，她因此深受刺激而有以較為激烈言詞回應，惟即使如此，她為挽救兩造婚姻，仍提議共同前往進行婚姻諮商等情，可見兩造婚姻關係之破綻，黃男可責性應屬較重，不准訴請離婚，判決駁回他的請求。