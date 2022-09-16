台灣邁入高齡化社會，蔡政府力推長照政策，現已進行到「長照2.0」，也讓相關政見成各參選人攻防焦點。一份最新民調卻顯示，高達30.0%的民眾完全不了解「長照2.0」政策、38.1%不太了解，合計近七成；但同時也有40.4%的民眾表示應該會關注參選人的長照政見。若此民調與民意相符，恐代表蔡政府將因政策推行不夠全面而影響選情。

《Yahoo奇摩》自13日起針對台北市長進行網路民調，截至今日（16）早上7時30分，已有約8300人參與投票。在「你了解長照2.0政策嗎？」這題，表示不太了解的民眾有38.1%、完全不了解30.0%、還算了解18.9%、不知道／沒意見7.1%、非常了解5.9%。

針對「你會關注參選人的長照政見嗎？」表示應該會的民眾有40.4%、應該不會21.7%、一定會17.5%、完全不會10.4%、不知道／沒意見10.0%。

至於「你對長照2.0哪些服務感興趣？（複選）」前五名則依序是：居家護理57.9%、照顧服務47.9%、喘息服務37.3%、交通接送服務36.8%、長照機構補助31.9%。