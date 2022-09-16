廠務工程設備大廠帆宣(6196)受惠半導體廠積極擴產，2022年迄今營運動能暢旺，總經理林育業表示，目前在手訂單持續增加，對下半年營運維持審慎樂觀，配合設備代工、廠務維修等業務同步成長，2023年營運持續看旺，看好今明2年營運可望持續成長。

法人指出，帆宣在手訂單規模續增，目前已突破650億元、再創新高，訂單能見度直達明年底，看好下半年營收有望逐季創高，帶動今年營收突破450億元。在廠務工程、維修服務及設備代工、材料銷售等業務同步暢旺下，明年營收可望持續成長、上看500億元。

帆宣受惠半導體客戶積極建廠擴產，2022年第二季歸屬母公司稅後淨利4.9億元，季增達33.16％、年增達21.99％，每股盈餘（EPS）2.52元，雙創歷史次高。上半年歸屬母公司稅後淨利8.58億元、年增達40.83％，每股盈餘4.41元，雙創同期新高。

帆宣8月自結合併營收49.07億元，較7月47.45億元成長3.4％、較去年同期28.16億元成長達74.21％，連3月改寫新高。累計前8月合併營收311.44億元，較去年同期201.35億元成長達54.67％，續創同期新高。

高科技廠房設施協會15日晚間舉行貴賓晚宴，對於半導體產業後市看法，身兼理事長的帆宣總經理林育業受訪時認為，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體而言仍維持成長態勢，就目前產業狀況來看，明年半導體建廠規模仍有旺持續成長。

同時，林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，對下半年營運審慎樂觀、可望優於上半年，明年營運續拚成長。

法人指出，帆宣目前在手訂單規模已突破650億元，以目前單月營收推估，訂單能見度直達明年底，看好帆宣下半年營收逐季創高，全年營收估年增逾3成、可望賺進1股本，明年營運續拚成長創高、營收有望上看500億元。帆宣不評論法人評估數據。