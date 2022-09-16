全家(5903)搶熟食商機，以「聯名款」、「熱門小吃」及「隱藏版炸烤物」三策略推出高達40款的特色美食，全家新型態熟食區亦將視商圈需求不斷展店，其中鼎王麻辣包即日起於1400店開賣、販售葡式蛋塔的現烤點心櫃與蒸新鮮雙色玉米皆將於年底前擴至600店。

看好上班族及外食族喜愛現做熟食，全家便利商店去年首推現烤中西式點心櫃搶攻商機，全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，全家發展熟食區超過30年，去年首度導入現烤點心櫃達500店，販售金磚麵包、肉桂捲、千層餅等中西式點心，帶動熟食區業績成長3成，看好現做商機，「全家」進一步從嗅覺、味覺、視覺三大感官切入，以「聯名款」、「熱門小吃」及「隱藏版炸烤物」三策略，積極導入高達40種的特色美食進駐熟食區，為便利商店業界中品項最多、種類最豐富，滿足提供消費者多元及便利的熱呼呼選擇。

全家新型態熟食區將視商圈需求不斷展店，鼎王麻辣包即日起於1,400店開賣、販售葡式蛋塔的現烤點心櫃與蒸新鮮雙色玉米皆將於年底前擴至600店，為便利消費者搜羅各項特色美食，只要打開會員APP地圖趣功能點選「限店美食瘋」專區，即可一鍵查詢鄰近店舖的特色熟食商品，目前率先於20間店鋪搶先販售的隱藏版日本「全家」黃金雞腿排，亦可從中按圖索驥，未來相關熟食商品將陸續擴大，快速滿足消費者全餐別需求。

在充分掌握夏季高溫與中元中秋商機下，全家8月合併營收為81.98億元，與7月持平，年成長17.7%，累計前8月合併營收595.86億元，較去年同期成長8.1%。

展望9月，全家表示，營運重點在於掌握開學與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮咖啡茶飲、會員集點都將陸續推出話題新品活動，會員app與EC電商新服務亦將陸續問世，皆可望驅動整體業績。