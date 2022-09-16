誠品生活(2926)周年慶將自9/23起跑，誠品生活指出，今年6月之後已經感受到消費人流回籠，會員消費表現已超過2019年疫情前，預估今年周年慶業績可望較去年檔期成長1到2成，同時也祭出特斯拉做為大獎，全力拉抬周年慶買氣。

誠品生活表示，今年周年慶期間將盛大舉辦信義、南西「雙城派對」，9/24信義店將以「奇幻馬戲團」為主題登場，除了大型摩天輪、旋轉木馬、10大快餐車美食，還邀請甜嗓天后周蕙演唱、全台獨家外百老匯《LPC》中文版定目音樂劇，書店也策畫歷來最大規模書寫工具策展「書寫超試」；10/29再由誠品生活南西「萬靈夜總會」神秘接棒。

誠品生活自2020年起打造多元風格會員日，會員經濟明顯逆勢成長，不只吸引最高參與人流逾5萬人次，單場會員日平均業績相較同期皆有逾3成成長。今年周年慶首波由誠品生活南西、信義、松菸、站前店率先展開，迎接9/23-10/10第一波18日全館滿千送百，信義店更是加碼推出前三日滿5,000元送1,200元超高優惠，10/5起再由西門、武昌、新板、板橋等店接棒長達19日滿千送百優惠。

2020年信義店首度舉辦封館會員之夜，數10場豐富體驗活動創下逾5萬人流的佳績，誠品生活南西、松菸及西武雙店也各自發揮創意，兩年來陸續打造風格多元、獨具創意的會員日，疫情下仍帶動會員經濟逆勢成長，平均業績與同期相比皆增長逾3成。

誠品生活指出，人潮回流但沒有大幅增加，主要疫情影響缺少觀光客的挹注，但會員消費力有增加，誠品會員消費去年佔總營收6成，今年平均達到7成，會員日占比更達8成，會員消費在南西、信義店一般日約9成，會員日超過9成5。

誠品生活周年慶帶來一系列超值優惠，像是10/5、11/5逢5號會員日，單筆滿888元即享點數加碼5倍送，還可抽誠品點數5萬點、誠品行旅住宿券等好禮；11/30前下載誠品人APP線上下不限金額，除了月月抽Apple iMac等獎項，加碼再抽年度好禮特斯拉電動汽車。