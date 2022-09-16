年底台北市長選舉引發各界關注。媒體人韋安表示，想不到首都之戰現在才熱起來，媒體人周玉蔻大戰蔣營「三劍客」王鴻薇、徐巧芯、游淑慧這三位國民黨台北市議員，掀起一陣「怪颱」，但周的出馬卻可能反而幫到蔣萬安；與台北市選情「熱到失控」相比，新北市卻顯得「冷到失溫」，不僅藍營雙北雙贏應已無懸念，民進黨新北市長參選人林佳龍得票更恐創史上最慘紀錄。此說法引熱議，不少網友對綠營負面選舉相當不滿。

韋安今日（16）在臉書發文表示，台北市選戰現在才熱起來，因為「怪颱」來了，「媒體名嘴一姐V.S.蔣營三劍客」的戲碼現正上演，這三劍客則由王鴻薇、徐巧芯、游淑慧三位台北市議員來扮演，雙方正式開戰，炒熱了台北市選戰氣氛。

針對周玉蔻的「出征」，韋安提出三大質疑：

一，支持陳時中就是支持蔻姐？到底票多票少？

二，蔻姐老將出馬，力挽狂瀾，蔣陣營陷入空前危機？

三，老爸有事禍及兒子，其他老爸坐過牢的議員、市長候選人怎麼辦？

綜觀以上，韋安台認為，台北市選情連番翻車，熱到失控；新北市選情對手太弱，冷到失溫，藍營雙北雙贏應已無懸念。此外，韋安也預言「新北侯、龍大戰 差距最少40萬起跳」，因為綠營一再的負面選舉招式，遇上施政滿意度第一、全台政績第一的國民黨籍現任新北市市長侯友宜，將導致民進黨參選人林佳龍面臨「史詩級的潰敗」。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入韋安臉書、《中時新聞網》留言：「民進黨整天搞負面選舉，真是可恨」、「除了罵來罵去就不會談政策了嗎？一想到綠營這嘴臉，拳頭就硬了」、「民進黨都扯到人家的阿祖，阿公，老爸」、「他爸爸做啥關他什麼事？」「陳時中自爆太多，所以綠營只能扯這些」。