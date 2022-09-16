歌手李芷婷3月被周刊爆料與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）交往，當時還曬出女勾男熱吻的火辣照放閃，可以說是愛得相當火熱，未料近日被發現取消追蹤男友，引發網友猜測兩人情變，不過她昨(15日)大方分享素顏照之外，還寫道：「要記得用力愛自己，原本的樣子就很棒了」，心情看似不受影響。

李芷婷5月與男友湯竣博在IG直播連線吵架，指出不滿男友處理感情的態度，讓她相當沒安全感，還為此在直播中數度哽咽，加上網上出現許多關於男方花心史的爆料，讓兩人戀情備受考驗，沒想到近日被網友發現不僅退追蹤男友帳號，更隱藏過去跟戀情有關的貼文，更寫下二字「解脫」，疑暗示與湯竣博戀情告吹。

李芷婷昨(15日)在instagram大方分享素顏照，只見她對著鏡頭擺出燦爛笑容，同時曝光新染的紅色系髮色，接著寫道：「我很敢做自己，同時也不完美，直到正式擁抱世界後，不再對評價有任何想法，我只想用此時此刻的軀殼與心靈，去體驗活在當下的即視感，學習再學習，就像這兩張照片，赤裸裸的素顏給你們看，要記得用力愛自己，原本的樣子就很棒了」，似乎道出近日來的心聲，不過仍未多此事做出回應。

根據《ETtoday新聞雲》報導，李芷婷透過所屬的唯有音樂回應：「關於感情方面屬於私領域，不方便回應，謝謝大家關心」。