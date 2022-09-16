柬埔寨國內開始掃蕩電信詐欺與人口販運集團，以及國際對緬甸KK園區施壓後，兩處詐騙園區開始瓦解，在8月22、23日有9人回國， 27日又有16名國人自KK園區入境泰國經曼谷返國，其中3人遭我國法院通緝，警方獲報疑為電信詐欺人蛇集團幹部成員。但仍不乏有詐團幹部混在被害人中，經過警方抽絲剝繭，發現一名目前被查獲詐團中負責「抓交替」，擔任人事主管的最高階的林姓男子，昨天北上桃園逮捕林男及另4名詐團成員，目前正清查他誘騙到柬國的人數。

據了解，林男身分之所以在回國半個月後才曝光，主要是他在登機前，就向被害人恐嚇，不准透漏在園區工作以及幹部身分，否則事後將回去找他們報復，導致被害人深怕自己及家人受到傷害因此封口，經警方分析及透過被害人指認，才將隱身在內的林男找出。

據了解，當柬國政府及國際開始進行掃蕩後，這些曾被賣進KK園區的被害人，幾乎都被無贖金釋放，主動釋放遭拐賣被害人同時也解散電詐集團。

警方調查，林男有多次詐欺紀錄，自稱今年2月才被詐團吸收前往柬埔寨當幹部，負責管理當地KK園區台灣人，主要工作就是專門在台招募「抓交替」，每召募的一個，就可收到5000美金酬庸。他旗下還有數位幹部，因此是人事部門最高主管。

台南市警五分局在接獲被害人家屬報案後，分析同案被害人，並從害人指證中，確認詐欺集團的組織架構、任務分工，並掌握林男在柬埔寨的惡行，目前全案將以人口販運罪偵辦，同時將繼續追查協助詐欺集團的不法份子。

警方表示，跨境電信詐騙結合人口販運偵查，在救援被害人的同時也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責。呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，及時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博弈、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人，共同努力以防範此類案件於未然。