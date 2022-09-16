首批80萬劑的莫德納BA.1次世代疫苗今天到貨，最快下周末開打，由於最近本土疫情升溫，不少民眾糾結是否要去打第四劑疫苗。對此《中時新聞網》整理出次世代疫苗常見的5大問題，包括常見副作用、誰能夠優先施打等問題，供民眾參考。

一、次世代疫苗是什麼呢？

新冠肺炎的原始疫苗是用原始病毒株做成的，次世代疫苗又稱做是雙價疫苗，裡面有原始病毒株和Omicron變異株BA.1的抗原。

二、誰能先打次世代疫苗？

目前ACIP規劃先讓50歲以上以及特定條件的族群來施打，並以兩梯次進行接種，而18至49歲的族群，預計在年底前會安排第三梯次進行。

首批次世代疫苗今到貨，優先讓50歲以上與特定族群打。（圖／指揮中心提供）

◉第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

◉第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居檢相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務或洽商等需求需出國的人。

三、次世代疫苗的副作用？

指揮中心表示，次世代疫苗的副作用和原始疫苗類似，主要症狀為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、惡心、嘔吐、發燒。

四、次世代疫苗可防BA.5？

指揮中心表示，次世代疫苗無論是對BA.1或BA.5都有良好保護力。

五、感染BA.5常見的症狀？

感染BA.5的症狀和BA.1、BA.2類似，主要是發燒、流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，有些人會伴隨頭痛、肌肉痠痛與倦怠症狀；與一般感冒相比，發燒和全身性症狀會比較嚴重。

根據統計，感染BA.5常見的症狀有喉嚨痛（58％）、頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）、流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％）、打噴嚏（32％）與疲勞（27％）。