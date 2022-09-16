小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮減資在7日暫停交易，19日新股重新上市，但近期運價續崩，減資出關是否引爆逃命潮，讓市場格外關注。沒有足夠貨載擋不住運價跌勢，業界直言，除非美歐購買力增加才是王道。本周美西線運價正式跌破3,000美元，跌速之快超乎業界預料，歐洲線雖有英、德等地罷工塞港支撐，但運價也下探至5,500～6,000美元，同樣塞港的美東線運價正在打7,000美元保衛戰。

【1】運價續崩 美西線失守3000美元

貨櫃海運業瀰漫悲觀氛圍，認為接下來大陸放十一長假，出貨量還會明顯減少，歐美主要航線運價恐持續探底。貨代業者表示，目前美西線運價2,900美元上下，恐怕很快將回測2,500美元關卡。

市場已傳出，船公司將採取控艙、縮艙策略，緩解運價跌勢。據海運諮詢機構Drewry最新統計，在跨太平洋、歐洲、地中海等遠洋航線，從12日起到未來五周，三大海運聯盟748個預定航次當中有94個航次被取消，取消率13％，其中64％空白航班發生在跨太平洋航線。

【2】面板雙虎減資有利可圖

面板雙虎今年相繼現金減資瘦身，合計二大面板廠共計將削減29.28億股，友達資本額銳減至769.94億元，股本一口氣降為2007年第三季以來「最瘦」紀錄，群創股本也將跌破千億元。面板雙虎空單回補進入倒數計時階段，軋融券、軋借券的雙軋行情啟動，帶動15日股價大漲5.57％及2.93％。

【3】8月大股東、董事大買自家股

上市櫃公司8月大股東、董事加碼自家股票出爐，據統計，長榮航、精英、農林、龍邦等公司，近來都是持續獲得大股東力敲的熟面孔，其中最關注的是，光寶科董事長宋明峰則一口氣斥資近2億元買進3,000張持股，緯創董事長林憲銘及董事彭錦彬也各敲進1,000張及100張。

【4】台美利差擴大 企業瘋借台幣換美元

美元放款利率陡升，已使企業出現借款「換匯潮」。金融圈人士透露，近來因為美元放款利率高於台幣放款的差距越拉越大：「至少超過250點（1點是0.01百分點）以上」，使得企業借款也掀起一波「換匯潮」，企業不分大型集團或是中小企業，只要是跟進出口貿易有關，有進口購料等美元資金需求，大部分都採借新台幣，再來換成美元的方式。

【5】貶很大！離岸人民幣破7

美元指數持續強勁下，人民幣兌美元頂不住貶值壓力，離岸價15日晚間6點半跌破整數7關卡，為時隔逾兩年多來再度「破7」，15日最低曾貶至7.0183元。在岸價也逼近7大關，最低貶至6.9962元。人民幣「破7」之後，是否會加劇資金外流，市場密切關注官方動作。