蘋果新機iPhone 14今天開賣，中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信銷售iPhone新機邁入第15年深獲全台最多果粉信賴雖然因為換機時間拉長，拉長到3年左右，但今年目標是年底前賣出20萬隻。

中華電信今日於東區服務中心iPhone14新機首賣會宣布上午起陸續於全台 500間指定服務據及華電信網路市正式開賣 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max及Apple Watch 指定機型首賣會前80名排隊果粉不僅能享3600元購機優惠券前10名再送AirPodsPro，開賣前即全數發放徹底引爆果粉的熱情。

謝繼茂親臨現場主持首賣會針對首位排隊客户驚喜加碼送出HamiPoint 6600 點一次入手最高價值18190元好禮;並宣布續寵果粉推出百萬好禮抽獎活動。

今年中華電信首度iPhone 新機首賣會移師至東區服務中心期盼帶給消費者嶄新的服務體驗並推出百萬抽獎活動以最實質的購機優惠寵愛果粉相信iPhone1新機搭配華電信NO.1的5G網速與多元用服務定能『精采5G、速放潛能』再創佳績!」辦指定資費百萬好禮抽獎活動60個大獎寵果粉、再享超殺購機同步宣布「iPhone14全系列新機百萬好禮寵果粉抽獎活動。