俄羅斯總統普丁15日於薩拉馬罕參與上海合作組織（SCO）峰會前表示：他理解習近平對烏克蘭局勢存有疑問和擔憂，但讚揚中國領導人在衝突問題上採取的「平衡」立場。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）15日報導，自冷戰以來，莫斯科與西方來最嚴重的對抗中，烏俄戰爭已造成數萬人死亡，並將全球經濟推入未知水域，食品和能源價格飆升。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，中俄首次面對面會晤中，在普丁表示美國試圖建立單極世界（Unipolar world）的努力將失敗後，習近平則說他很高興再次見到：「我的老朋友」。

SCO Summit 2022: Xi Jinping meets Vladimir Putin, says China willing to work with Russia on 'core interests'.https://t.co/JHIoanpALL — Bulent Gokay (@bulentg1956) September 15, 2022

普丁也談到：「我們高度重視中國朋友在烏克蘭危機中採取的平衡立場，」他還稱習近平為「親愛的習近平同志，親愛的朋友」。「我們理解您對此的問題和擔憂。在今天的會議上，我們會詳細說明我們在這個問題上的立場，雖然我們之前已經談過了。 」普京首次就中國對戰爭的擔憂發表言論，就在俄軍於烏克蘭東北部哈爾科夫戰區潰敗之後。

Kharkov front.

Never forgive, never forget.

Fight for peace and for the future. For the children.

They need this world without such people with such ideas. pic.twitter.com/AfWRKUl2kW — Anya, the Oil Princess (@AnyafromSaintP) September 8, 2022

習近平在公開講話中沒有提到烏克蘭，中國對會議的宣讀也沒有提到烏克蘭。據中央電視台報導，中方願在涉及俄羅斯核心利益的問題上給予俄羅斯大力支持，同時中國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的行動，而克里姆林宮將這場戰爭視為「一場特殊的軍事行動」（Special Military Operation）。

習近平和普丁最後一次親自會面，就在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭前幾週，他們宣佈建立「無限制」夥伴關係（No limit partnership），並承諾加強合作以對抗西方。

儘管如此，北京仍對全球經濟的影響感到不安，並一直小心翼翼地不向俄羅斯提供可能引發西方對中國經濟制裁的物資支持。