林心如8月底發聲明澄清沒有姪女叫荷莉，希望外界別上當，上月22日，荷莉的IG便公開表示，荷莉因為想不開輕生，「她無病無痛了，R.I.P.」，而這段期間荷莉的IG不斷開開關關，另一名網紅酷炫（本名：莊堯宣）昨(15日)則在IG透露，本月8日收到荷莉私訊想加入「反骨男孩」，他大方答應，並分享拍攝計畫後，對方竟然就封鎖他，讓酷炫傻眼，直呼：「好特別的人」。

荷莉上月底被林心如公開切割後便成為話題人物，有許多時尚業公關跳出，坦言接受過荷莉私訊邀請合作，而荷莉IG隨後曬黑底文，稱荷莉「在22號凌晨選擇離開這世界」，並表示她是善良的人，對員工也是，因員工的失誤，荷莉選擇自己一肩扛下，最終卻不敵心魔想不開。

酷炫曬出對話截圖。（圖／翻攝自kevin0204660 IG）

本月14日，據《聯合新聞網》報導，自稱荷莉團隊的工作人員發信給媒體，表示荷莉目前昏迷中，會關注網友的留言，等出院後「一個個處理」，並分享上月有寄信給林心如，提到荷莉母親因為照顧女兒退休，向林心如討慰問金，並希望林心如的團隊能簽下荷莉，對此，林心如經紀公司表示不做回應。

而「反骨男孩」團長酷炫，昨在IG限動截圖分享本月8日有收到荷莉團隊發訊息，對方問反骨還有沒有在招人？更說：「我們家的荷莉不輸蕾拉」，酷炫分享E-mail帳號請對方投履歷，更提議：「你之前看過火影忍者嗎？我想要拍穢土轉身之術你OK嗎？我想拍一個探討你怎麼還活著角度的影片蠻好笑的，孫生也可以一起」，沒想到對方投完履歷就封鎖酷炫，讓酷炫說：「講完就發現帳號消失了可惜，難得有好的想法...藝術就是爆炸」。

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