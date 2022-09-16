澎湃新聞報導，大陸全國社會保障基金理事會（社保基金會）16日發布《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告（2021年度）》（《報告》）顯示， 2021年，基本養老保險基金權益投資收益額631.80億元（人民幣，下同），投資收益率4.88％，其中：已實現收益752.64億元（已實現收益率6.12％），交易類資產公允價值變動額-120.84億元。

大陸基本養老保險基金自2016年12月受託營運以來，累計投資收益額2619.77億元，年均投資收益率6.49％。

《報告》顯示，2021年末，基本養老保險基金資產總額1兆6898.52億元，負債總額2293.79億元（主要是基本養老保險基金在投資營運中形成的短期負債，以及待返還的委託省分到期結算本息資金），權益總額1兆4604.73億元，其中：直接投資5574.10億元，占比38.17％；委託投資9030.63億元，占比61.83％。

截至2021年末，基本養老保險基金權益總額1兆4604.73億元，其中：委託省分基本養老保險基金權益1兆4458.35億元（包括委託省分委託本金1兆2344.72億元，記帳收益2091.12億元，風險準備金22.51億元）；基金公積0.01億元（主要是以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益金融資產的浮動盈虧變動額和其他債權投資減值準備）；受託管理基本養老保險基金風險基金146.37億元。

社保基金會是大陸財政部管理的事業單位，作為基金投資營運機構，主要負責管理營運大陸全國社會保障基金、受託管理基本養老保險基金投資運營等。