美國13日公布8月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%高於市場預期，據統計，美國今年以來住房租金價格年增達14~15%，而未來1年的租金價格持續看升，預估至少有1成的增幅。美股四大指數持續向下修正，大華元宇宙科技50(00906)經理人鄭翰紘認為，聯準會主席鮑威爾日前已預告通膨可能無法立刻反應升息帶來的效果，但市場眼下對於經濟數據的敏感度仍高，因此預期，科技股走勢仍相對震盪，建議投資人將投資期間拉長，用時間等待企業回歸基本面表現。

新加坡大華全球科技基金產品經理何彥樟表示，根據高盛八月份的報告，共同基金的投資風格正在從價值股轉向成長股，包含汽車、科技硬體、半導體和電子商務等領域，都獲得了資金的青睞，其中以大型科技股為布局重點。根據報告內容，共同基金近一季增持了包含蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、谷歌(GOOGL)、微軟(MSFT)、微狄亞(NVDA)、特斯拉(TSLA)等6大科技股，顯見專業機構對於大型科技股的後市看好，主動與被動式基金都值得投資人關注。

鄭翰紘認為，市場在消化經濟數據所帶來的情緒後，終將回歸企業基本面表現，因此若指數出現大幅修正時，便是投資人為長線分批布局的好機會。他表示，蘋果今年以來表現相對強勁，而目前正逢消費性電子旺季，蘋果的新機價格並未因通膨調整，讓預購狀況相當好。觀察美國大型股，基本面仍相當穩健，預期明年經濟數據將會出現明顯改善，屆時股價估值可望回歸企業本身的表現，表現空間值得期待。