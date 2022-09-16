健和興(3003)自結前8月每股稅前盈餘為6.16元，由於電工客戶需求趨緩，健和興預估，第4季營運與第3季相近。

健和興近幾年朝綠能儲能及電動車產品布局，目前擁有各式車用連接器及電動車充電連接器，以及低電壓連接器、高壓大電流連接器等全系列綠電儲能連接器，受惠各國基礎建設及智慧電網建置，綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車/充電樁成為健和興營運成長兩大推手，讓公司營運在全球通膨升息、消費緊縮下仍能相對穩定。

受到終端客戶需求減緩影響，健和興8月合併營收3.7億元，月減12.93%，年減3.53%，公司自結單月營業淨利為7278萬元，較上月及去年同月衰退，但受惠於美金升值，致使外幣評價利益較去年同月增加，單月稅前盈餘1億236萬元，較去年同月增加41.16%，以目前實收資本額15.57億元計算，8月每股稅前盈餘為0.66元。

健和興前8月合併營收32.72億元，較去年同期成長7.7%，每股稅前盈餘為6.16元。

為因應客戶需求，健和興於台灣及大陸兩個廠區增加設備擴大產能，目前健和興儲能產線為2條，健和興也計畫建置新廠，主要用於充電槍產線，預計明年第2季末到第3季完成；健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。