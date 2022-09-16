新北市劉姓、黃姓男子今年初聚會飲酒，卻因返家的車資600元爭吵，黃男痛毆劉男後丟包，雖路人發現報警，但劉送醫不治。台北地檢署依傷害致死罪起訴黃，但檢察官另發現當時載送2人的多元計程車胡姓司機，全程目睹劉被毆打丟包，卻未施援手，甚至還下車將劉身體挪離車輪處，依遺棄罪起訴胡男。

警方調查，今年1月3日晚間，65歲黃男與67歲劉男共5人在新店區中央路某卡拉OK店聚餐喝酒，深夜結束回家，黃、劉及另名友人3人同搭多元計程車回家，途中友人先下車，接著轉往劉男位於新店山上社區住處。

但黃不滿先載劉山區住處，導致要多付車資600元，認為劉要分攤，坐在後座的2人吵得不可開交，黃盛怒下毆打劉頭部及臉部，把劉打到口嘴挫裂，4日凌晨黃把劉拖下車，丟包在劉住處社區的轉彎車道，再搭該車返回中和住處。

20多分鐘後，路過住戶發現有人躺在車道，一動也不動，已無意識，滿口鮮血，身旁亦有血漬，通知社區保全報警；救護人員趕抵時劉已無呼吸心跳，送醫不治。警方獲報逮捕黃男，檢察官訊後一度聲押黃男，法官裁定10萬元交保，北檢已依傷害致死罪起訴黃男。

不過，死者劉男子女認為，當時載送父親返家的胡姓司機，目睹父親被毆丟包，竟未施援手，導致父親死亡，如果胡能幫忙救護或通知保全，父親或許可以撿回一命，因此控告胡男遺棄致死罪。

檢察官調查時，靠行某知名計程車公司的胡男說，他沿路聽到2人在後座互罵，爭論車資，發生肢體衝突；他不知道當時劉被拉下車時有無呼吸心跳，自己只是載客，不會多管閒事。

檢察官認為，胡男有維護乘客搭車期間安全，並注意乘客在適當處所下車的義務，明知劉被毆丟包時已無意識，為無自救力之人，且倒臥處為轉彎車道，隨時有被過往車輛輾壓可能，竟未報警救護或通知保全處理，反而急著離去，甚至離去前擔心會輾壓劉，還下車將劉挪離車輪處，認定胡違背救助義務，依遺棄罪起訴。

不過，檢察官認為，劉男雖頭臉挫傷及口嘴嚴重挫傷，但死因是中毒性休克死亡，胡男的遺棄行為與劉男死亡結果並無因果關係，不構成遺棄致死罪。