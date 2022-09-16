王品集團旗下主打台式風味鍋物的「尬鍋」，跨出台北、前進桃園，品牌第三店中壢元化店於今(16)日正式開幕。王品集團近期鎖定中、平價火鍋積極拓點，第三季已新開11間火鍋店，速度前所未見。

「尬鍋」中壢元化店坐落於海華商圈，比鄰中壢SOGO百貨、威尼斯影城，周邊商業活動發達，因此吸引不少高所得族群入住，當地金華里更奪下桃園「第二富里」的頭銜。看好此區消費力，「尬鍋」進駐開出兩層樓90坪、共88席的新店，以復古潮流風格打造台潮鍋物殿堂，粉光水泥、拼貼磁磚映出台灣復刻意象，色塊與霓虹元素增添摩登氛圍。

王品集團近期鎖定中、平價火鍋積極拓點，第三季已新開6家12MINI快煮鍋，以及聚日式鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣、尬鍋各1家。王品集團鍋物版圖涵蓋方便即食的小火鍋、大眾化的涮涮鍋、有忠實客群的麻辣鍋，以及近期風靡全台的吃到飽鍋物，而「尬鍋」搶進風味火鍋市場，成為王品鍋物佈局最後一塊拼圖。

主打台潮鍋物的「尬鍋」，結合剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等台式濃醇湯底入鍋，鍋底內含帶骨雞腿肉，可自由搭配梅花豬、雪花牛等肉品涮煮，「一鍋雙饗」超滿足。自助吧還供應30多款蔬菜、漿餃、紅心芭樂冰沙等台式飲品，以及可混搭麵茶粉、黑糖雪Q等配料的3款霜淇淋吃到飽。

「尬鍋」招牌「金熬剝皮辣椒雞鍋」是主廚走訪台灣鄉鎮，混搭各產地的剝皮辣椒，才打造出兼具清新辣度與回甘甜味的百搭湯底，曾創下單月熱銷一萬五千鍋的佳績；融合蒜香與蛤蠣精華的「金銀蒜頭蛤蠣雞鍋」，濃郁滋味燉入雞腿肉中，讓不少消費者直讚「輕爽卻又香濃的豐富滋味超推」，此外，「尬鍋」也供應銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、尬個炸蛋等台式小食。

為慶祝品牌三店進駐中壢，「尬鍋」推三重優惠回饋消費者。第一重，即日起至18日到中壢元化店消費，不限消費金額，每日抽3位享整單免費；第二重，中壢人於10月15日前，憑中壢SOGO消費滿千元發票、威尼斯影城票根或桃園市民卡，即可享5周一至周四用餐9折優惠；第三重，「尬鍋」全台三店同慶，10月6日前邀請3位好友加入尬鍋官方[email protected]帳號，周周抽1名送2000元開鍋金。