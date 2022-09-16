因應市場震盪，富蘭克林華美投信自第三季起，推出「金循環」投資法搭配母子基金專案，建議投資人利用2千元起開始定期定額投資精選股票基金如台股、中國、科技、生技等，每月固定扣款、持續累積單位數，當資金累積達期初扣款金額的20倍時，就啟動初期設定的母子基金機制，讓母基金繼續累積，子基金續扣達停利又自動轉換回母基金。

富蘭克林華美投信分析，時間與耐心是投資最重要的關鍵，善用定期定額與「金循環」交易策略，讓投資人可以輕鬆進場並安心長抱，舉例來看，無論台股基金或美國科技類股凡定期定額2至3年以上，正報酬機率約達90~100%，如此結果，參與資本市場的成長趨勢，避開升息環境的震盪與擇時選股的困難，將時間與空間拉長，以獲得金循環效益。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，避開外資資金調節，第三、第四季以選股不選市方式投資才能趨吉避凶，未來聚焦在具備競爭力的中小型類股為主，並均衡佈局於傳產與科技類股等產業，操作策略在控制下檔風險的同時，也能不錯過成長股上漲契機。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析，美國企業受到聯準會接連升息以及勞動市場緊俏、薪資高漲等成本攀升；中國則因疫情反覆升溫，導致近期部分地區居民「原則居家」的封城模式，在中國10月16日召開中國共產黨第二十次全國代表大會以前，料嚴格動態清零政策仍將持續。當前美中兩國經濟前景不明，利率水位又不斷攀升下，外資賣大型權值股換取現金可想而知，若擔心市場震盪，利用定期定額扣款，金循環則為最佳操作方式。