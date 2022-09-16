臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台北市長參選人陳時中日前受訪，針對兒權公約裡提到遊戲權、教育權提出看法，他表示，希望這個城市的孩子在快樂之中成長，也拋出「先玩一下，再來寫功課」的想法。此消息引熱議，大批家長被惹怒，更有人忍不住砲轟：「難道要我的孩子跟你一樣喝酒唱歌？」

《中國時報》14日報導指出，陳時中日前受訪時透露，他的未來施政方向會稍微著重在年輕人，他提到兒童公約裡有很多權利，包括遊戲權、教育權，但現實中遊戲權遠低於教育權，因為父母總會說：「功課先寫好再來玩」。陳強調，自己的孫子雖然還沒到要上學、寫作業的年紀，但也提醒兒子，要重視孩子的遊戲權。

針對陳時中言論引發極大爭議，陳時中競選總幹事吳思瑤則說明，不要把「玩」污名化，每個人的童年都是從「玩」開始，許多家長及教育團體也早就開始推動爭取。OECD在今年6月的研究報告更用標題重點指出，「『玩』是對5歲兒童最重要的事」。

雖然陳時中本人已對此緩頰，競選辦公室也特別澄清，「先玩再寫功課」的想法仍引爆網路爭議，大批家長更被一秒激怒，湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「我是家長我真的很生氣，難道要我的孩子跟你一樣喝酒唱歌？」「言之有理！像阿中不但會唸書，而且抽煙、喝酒、唱歌樣樣行，又會爬高」、「請問你真的有自己帶過小孩嗎？小孩先玩，累了，想睡覺了，怎麼寫功課？邊寫邊哭，邊打嗑睡？」「你要我們的下一代跟你一樣，到現在還在玩？」「先選上再說，反正政見是唬爛的，是這意思嗎？」

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