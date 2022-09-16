聯想Lenovo甫於9月初於IFA 2022發表的全新高效平板Lenovo Tab P11 Pro第2代），正式在台灣上市。以高效能商務平板為定位的Tab P11 Pro（第2代），搭載聯發科迅鯤1300T行動運算平台，並可化身為觸控外接螢幕，和Windows電腦無縫連線。另首款5G平板Tab P11 5G即起於台灣大哥大獨家開賣，搭配指定5G方案、平板只要NT 0元。

Lenovo Tab P11 Pro（第2代）機身重量僅480克、厚度6.8釐米，雙色調設計更顯專業俐落。搭載聯發科迅鯤1300T八核心處理器，賦予旗艦級的高速處理能力，同時為滿足混合工作模式下外出辦公的需求，Tab P11 Pro（第2代）具備8,000mAh大電量電池，續航力可達14小時以上。

面對多元複雜的工作環境，Tab P11 Pro（第2代）搭贈Lenovo Precision Pen 3觸控筆，亦可額外選配可拆式鍵盤，作為筆電、數位筆記本，或是觸控式外接螢幕使用、和Windows電腦無縫連線，進行資料傳輸和跨裝置資料編輯，讓商務工作者保持專業、隨心使用。

Tab P11 Pro（第2代）同時作為一台娛樂平板，配置顏色細膩的OLED螢幕和4顆環繞式JBL喇叭搭配，創造沉浸式視聽享受。另外支援遊戲級360Hz觸控採樣率，亦能滿足玩家遊戲需求。

Tab P11 Pro（第2代）即日起於PChome 24h購物網與momo購物網上架，建議售價NT 17,990元，活動期間購機、並至Lenovo官網登錄再送原廠鍵盤（市價NT5,990元）。