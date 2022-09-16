品牌廠華碩（2357）結合既有硬體研發設計及軟體技術，從軟硬整合創新應用搶進智慧醫療領域。為擴大使用情境及場域，旗下醫材裝置產品華碩手持式超音波解決方案LU700／LU710，獨步全球、可同時支援iOS、Android、Windows、ChromeOS四大作業系統，透過創新科技與醫療跨域合作，無縫串聯台灣大健康產業各個環節，助攻後疫時代新常態數位醫療蓬勃發展。

華碩全球副總裁張權德表示，充沛的軟硬體研發量能為華碩核心競爭力，此次華碩針對手持式超音波解決方案特別開發Windows及ChromeOS作業系統，就是希望將手持式超音波的便利性帶進台灣各醫療院所、遠距醫療服務商，甚至是教學研究單位，共同為提升台灣醫療服務品質奉獻心力。

萬芳醫院急診科主任醫師暨北醫醫學模擬教育中心副執行長黃文成認為，手持式超音波能將超音波檢查優勢從超音波室延伸至診間、急診、救護車、遠距醫療、居家照護等場域，增加臨床醫師操作自主性、快速診斷，爭取黃金搶救時間。

黃文成並從醫學教育觀點出發，指出手持式超音波能強化教學方便性，讓相關應用與知識在醫學院學生和臨床醫師間更加普及，可說是呼應了「重點式照護超音波」時代的來臨。

華碩手持式超音波解決方案LU700系列，採無線輕量化設計，機身僅380公克、17.8公分，小巧體積為傳統落地型超音波的2%；電池飽滿狀態下，可連續掃描4~5小時，同時具備線陣(Linear)、凸陣(Convex)、微凸陣(Micro-convex)、相位陣列(Phased Array)與腔內弧形(Endocavity)等五組探頭，能滿足全身多部位掃瞄需求，提供醫師更臻完備的超音波功能。