法國男籃16日晚上11點15分將跟波蘭爭奪今年歐洲男籃錦標賽冠軍賽門票，身為法國「定海神針」的當家中鋒戈貝爾(灰狼)，當然要先跟對手嗆聲，「我就是來贏球的，我的目標就是奪下金牌，只有金牌才能讓我滿意，為了這個目標，我會努力做更好。」

戈貝爾在今年歐錦賽場均14.7分、10.9籃板及0.9火鍋，是法國得以闖進4強的最大功臣，根據統計今年歐錦賽只要戈貝爾在場上，法國可以淨勝對手70分，但當戈貝爾不在場上，法國變成淨負51分，完全可以看出戈貝爾對於法國的重要性。

「我們都很清楚，在籃球場上一切都有可能，波蘭的比賽內容、團隊化學效應與韌性，都給我留下深刻印象，」戈貝爾表示，「但我相信法國這支球隊有足夠的實力變成歐洲最強，我們必須擊敗波蘭，然後再贏一場，在完成這一切後，我會很開心。」

「我們必須做得更好，最重要的是要相信自己，」戈貝爾說，「我感覺我們每場比賽都在進步，作為一支年輕球隊，我們確實會犯一些錯誤，但美妙的是，我們可以從中學習到東西，然後取得進步，這就是我們正在做的。」