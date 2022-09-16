大陸新華網16日報導，中國國家主席習近平當地時間15日下午在撒馬罕國賓館與俄羅斯總統普丁、蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行中俄蒙三國元首第六次會晤。習近平指出，中俄蒙三方合作具有強大的內生動力和發展韌性。雖然受到新冠肺炎疫情影響，但三方合作的腳步從未停歇，取得的成績值得肯定。

習近平稱，三國攜手抗疫，第一時間相互馳援抗疫物資，毫無保留分享抗疫經驗，共同守護三國人民生命健康；開展「雲交流」，保持交往熱度，民心相通紐帶更加緊密；積極開展邊境地區聯防聯控合作，促進經貿往來穩定順暢，途經三國的跨境運輸亞洲公路網推進成效顯著。

習近平就推進中俄蒙合作提出四點建議。一是牢牢把握三方合作的正確方向，深化政治互信，加大相互支持，尊重彼此核心利益，照顧彼此重大關切，在國際和地區事務中加強協調和配合。

二是提升在上海合作組織架構內合作，共同打造應對風險挑戰的合作平台、釋放發展潛力的增長平台。

三是落實好中蒙俄經濟走廊建設已達成共識，推動毗鄰地區不斷深化經貿、人文、旅遊等領域合作，繼續為三國工商界搭建高品質交流平台。

四是培育三方合作更多成果，支持擴大相互間貿易本幣結算規模，歡迎俄羅斯和蒙古國更多金融機構加入人民幣跨境支付系統，築牢地區金融安全屏障。

普丁表示，俄中蒙三方合作成效顯著，具有明顯互利性質，為彼此關係發展增加了附加值。三國作為近鄰，應該相互理解、相互支持，全面鞏固推進三方合作。應鼓勵支持三國企業家加強交流合作，推動交通、物流、跨境運輸、能源、高新技術、旅遊、人文等領域合作取得更多實質進展。

呼日勒蘇赫表示，發展同中、俄兩國睦鄰友好合作是蒙古國外交首要方向。當前複雜國際形勢下，加強蒙中俄三方合作尤為重要。蒙方願同中、俄加強溝通，促進雙邊和三方在貿易、投資、環境、能源、鐵路、旅遊等領域合作都取得積極進展。

三方確認《建設中蒙俄經濟走廊規畫綱要》延期5年，正式啟動中蒙俄經濟走廊中線鐵路升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。