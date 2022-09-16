陳喬恩今年3月宣布與小9歲的馬來西亞男友曾偉昌（Alan）登記結婚，婚後外界把焦點全放在她的肚皮上，甚至爆出已經祕密產子的八卦傳聞，未料人紅是非多的她，近日被狗仔翻出稱曾睡過某位「W姓鮮肉男星」的舊聞，立刻引發網友討論，對此她則是透過工作室反駁並揚言提告。

近日有狗仔上節目《娛記回憶錄》，過程中再次翻出陳喬恩昔日舊聞，指出她睡過W姓的小鮮肉，據悉所指對象就是吳磊，當年年僅15歲的他，傳出曾被陳喬恩邀到房間「看劇本」，更爆出兩人「睡過」，當時吳磊母親還為此氣到跑去劇組質問，不過當時陳喬恩駁斥「只有智障才會相信」，強調只把吳磊當作弟弟看待，否認這段烏龍傳聞。

陳喬恩工作室表示已委託律師，將對惡意造謠者採取法律措施。(陳喬恩工作室微博)

對於再被翻出舊聞，陳喬恩工作室昨(15日)晚發出聲明，內容表示陳喬恩得知過往未平息過的無稽謠言「被闢謠了」，本以為所謂的「權威闢謠」比工作室，甚至陳喬恩本人上萬次聲明都奏效，豈知子虚烏有讓人啼笑皆非的造謠又接踵而來，一句似是而非、模棱兩可的八卦，就能滋養出千變萬化的謠言，強調不僅「W姓男藝人」不存在，也從未存在過任何其他姓氏的男藝人，

陳喬恩工作室表示目前已委託律師，將對惡意造謠者採取法律措施，保留追究責任的權利，也呼籲所有人理智面對流言和相信真相。