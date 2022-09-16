台中市余姓婦人在網路認識自稱戰地軍醫男子，在一輪甜言蜜語誘騙下，余女便成為愛情俘虜，聽從對方指示，前往銀行欲匯款1萬美金以結清被海關扣留的關稅，讓戰地情人能取回積蓄箱來台，幸經機靈行員及員警及時阻詐，保住余婦辛苦錢。

大甲警分局表示，大甲派出所日前接獲中華郵政大甲廟口郵局分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員錢浩鋒、廖梓豪獲報馳援。

經了解，64歲余姓婦女日前在網路上認識自稱美國軍醫，在一輪甜言蜜語的誘騙下，余女便成為愛情的俘虜，聽從對方指示，前往匯款至指定帳戶以結清被海關扣留的關稅後即可取在戰區所存的積蓄箱，以便之後抵達台灣使用。

警員一聽婦人所說的情節，當場識破這起是「戰地情人」詐騙梗，除了在場苦心勸說之外，也分析此愛情詐騙手法多為「戰區軍官或軍醫有難、跨國包裹遭海關查扣」等，更提醒婦人，軍醫所支援的印度有戰爭嗎？

經耐心解釋網路交友詐騙手法後，婦人恍然大悟，特別感謝熱心志工關懷慰問，以及打詐大甲隊即時到場協助，才能保住30多萬元積蓄。

大甲警分局呼籲，民眾若遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，可撥打反詐騙諮詢專線165或警察機關110報案專線處理。