操盤民進黨台北市長參選人陳時中競選策略的副秘書長林鶴明，15日接受專訪時提到，陳時中很像2014年的台北市長參選人柯文哲。對此，有網友質疑，2014支援柯文哲的綠營精銳都去哪了？他說現在競選團隊名單慘不忍睹，「如果請姚人多來操盤主導，哪會這麼好笑？」直呼根本差很多。

林鶴明15日提到台北市長選戰，他說現在選戰主軸跟議題似乎沒聚焦在台北市過去8年好或不好，反而在討論疫苗到底有沒有買等，「我們又不是在選下一個防疫指揮官」，而是在選下屆台北市長。他更表示，現在除了台北市民，中南部很多支持者都在關心陳時中的選舉，上一個有這樣氛圍的是2014年的柯文哲。

對此，有網友認為，2014年丟到柯陣營的都是民進黨當時的邊緣人，今年就基本是把以英系為主的主力全壓在陳時中身上。另外有網友看法卻認為，2014支援柯文哲的綠營精銳都去哪了？他說現在競選團隊名單慘不忍睹，「如果請姚人多來操盤主導，哪會這麼好笑？」直呼根本差很多。其他網友則回應「陳時中比較像是2018姚文智」、「阿中大概是能力、口才、道德認知更好的柯文哲」、「怎麼看都像勝文，連一直玩刻意拉攏年輕人的手段都一個樣耶」、「除了都是中年男人這一點外沒看出哪裡像」。

針對林鶴明稱陳時中像2014的柯文哲，柯15日表示，陳時中現在的競選團隊主要計畫，跟他2014年很像，但柯稱「廣告公司一樣，但產品不一樣，在市場上賣的效果也不一樣」。